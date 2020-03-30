Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildi

Antalya'da corona virüsü önlemleri kapsamında yasak olmasına karşın Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından sudan çıkartılıp oteline gönderildi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteler yasaklandı. Yasağın ardından Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, boş kaldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR

Bugün Konyaaltı Sahili’nde denize giren Rus turist, polis tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine sudan çıkan Rus turist, ülkesine gitmeden önce son kez denizin tadını çıkarmak istediğini, ancak polisin izin vermediğini söyledi. Rus turist kıyafetlerini giydikten sonra oteline döndü. Sahilin bir başka bölgesinde yüzen Ender Yılmaz adlı vatandaş da polis tarafından uyarılarak denizden çıkarıldı. Polis ayrıca vatandaşları, araç trafiğine de kapatılan sahil bandına inmemeleri konusunda uyardı.(DHA)