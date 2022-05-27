Rus ve Ukraynalı çift Antalya’da evlendi

Ukraynalı Andrii Polytskyi (30) ile Rus Tatiana Ianchenko (27), ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaevine girdi. Çift, savaşın bir an önce bitmesini istediklerini söyledi.

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Ukrayna’da yaşayıp Polonya’da bir inşaat firmasında çalışan Andrii Polytskyi ile Rusya’da müzik öğretmenliği yapan Tatiana Lanchenko bir süre önce evlilik kararı aldı. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş hâlâ devam ederken Polytskyi ve Lanchenko ülkelerinde dünyaevine giremeyince gittikleri Antalya’da evlendi.



Dün Kemer’de sade bir nikâh töreniyle evlenen çiftin şahitliklerini mutluluklarına ortak olan arkadaşları yaptı.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun törende “Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna çift, Türkçe olarak “Evet” karşılığını verdi.

Tatiana Ianchenko, “Kemer’de böyle bir şans bulduğumuz ve evlendiğimiz için mutluyuz. Bu korkunç olaylara rağmen birbirimizi çok seviyoruz” dedi.

Ukraynalı Andrii Polytskyi de “Ben tek bir şey biliyorum, onu çok seviyorum ve nereden geldiğinin hiç önemi yok. Savaş en kısa zamanda bitecek, normal ve rahat bir şekilde hem Ukrayna’da hem de Rusya’da gezebileceğiz” diye konuştu. (DHA)

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