Rus yüzücüden buz altında rekor: 85 metre yüzdü

Rusya’da yaşayan yüzücü Yekaterina Nekrasova, eşine az rastlanır bir rekora imza attı. 40 yaşındaki Nekrasova, ‘Sibirya’nın Mavi Gözü’ olarak da bilinen Baykal Gölü’ne daldı.

Buz tutan gölde suyun altında 85 metre yüzen Nekrasova bu alanda rekor kırdı. Eksi 22 derecedeki suyun içinde beyaz bir ipi takip eden Nekrasova 90 saniye içinde rekor mesafeyi katetti.

The Times’ın haberine göre Nekrasova, Mart ayında rekorunu 100 metreye çıkarmak için denemede bulunacak.

Bir önceki rekor, 70 metreyle Norveç’te Güney Afrikalı bir yüzücü tarafından geçtiğimiz yıl kırılmıştı. Erkeklerdeki rekor ise 2013 yılında Grönland’da 154 metre yüzen Danimarkalı Stig Avall Severinsen’e ait.