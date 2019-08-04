Ruslar çamur banyosu ve köpük partisiyle stres attı

Hava sıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 75 olarak ölçüldüğü Alanya'da tatil yapan turistler havuz ve su parklarını doldurdu. Konaklı Mahallesi’nde hizmet veren bir mekan, Isparta’dan özel olarak kayalar arasından çıkan kükürtlü doğal kaynak suyu ile getirilen ve kil karışımından oluşan özel çamur getirdi.Su parkında havuza girip eğlenen Rus turistler, sıcaklığı 10-15 derece arasında değişen tuz odasında serinleyip, ardından çamur banyosuyla keyifli anlar yaşadı. Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekleyen turistler, daha sonra bembeyaz köpükler arasında gönüllerince eğlendi.

(İHA)