Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ruslar çamur banyosu ve köpük partisiyle stres attı
Ruslar çamur banyosu ve köpük partisiyle stres attı
ntalya’nın Alanya ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan turistler kendilerini su parklarına atarak serinlerken, günün stresini ise çamur banyosu ve köpük partisiyle atıyor.
Yaşam 4 Ağustos 2019 - 11:12

Hava sıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 75 olarak ölçüldüğü Alanya'da tatil yapan turistler havuz ve su parklarını doldurdu. Konaklı Mahallesi’nde hizmet veren bir mekan, Isparta’dan özel olarak kayalar arasından çıkan kükürtlü doğal kaynak suyu ile getirilen ve kil karışımından oluşan özel çamur getirdi.Su parkında havuza girip eğlenen Rus turistler, sıcaklığı 10-15 derece arasında değişen tuz odasında serinleyip, ardından çamur banyosuyla keyifli anlar yaşadı. Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekleyen turistler, daha sonra bembeyaz köpükler arasında gönüllerince eğlendi.
(İHA)