Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Rusya’da akıllara durgunluk veren görüntü! Midesinden 1 metrelik yılan çıktı
Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir kadının ağzına uyuduğu sırada yılan girdi. 1 metreden uzun yılan operasyonla mideden çıkarıldı.
Sozcu.com.tr
Yaşam 31 Ağustos 2020 - 16:16

Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde uyuyakalan bir kadının ağzına yılan girdi.

Uyandığında midesinde bir rahatsızlık hisseden kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.

Midede yılan olduğunu fark eden doktorlar acil müdahale kararı alırken, uyutulan kadının içinden 1 metreden uzun bir yılan çıkarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, zehirli olmaması nedeniyle kadına zarar vermediği belirtildi.

Operasyon sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada da hızla yayıldı.

Son güncelleme: 16:19 - 31.08.2020