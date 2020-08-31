Rusya’da akıllara durgunluk veren görüntü! Midesinden 1 metrelik yılan çıktı
Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde uyuyakalan bir kadının ağzına yılan girdi.
Uyandığında midesinde bir rahatsızlık hisseden kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.
Midede yılan olduğunu fark eden doktorlar acil müdahale kararı alırken, uyutulan kadının içinden 1 metreden uzun bir yılan çıkarıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, zehirli olmaması nedeniyle kadına zarar vermediği belirtildi.
Operasyon sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada da hızla yayıldı.