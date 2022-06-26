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Rusya’da binlerce öğrenci mezuniyeti tarihi gelenekle kutladı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde lise mezuniyetlerini kutlama amacıyla düzenlenen "Kırmızı Yelkenler" (Scarlet Sails) festivali, bu yıl da coşkuyla kutlandı.

Sozcu.com.tr
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Rusya’da binlerce öğrenci mezuniyeti tarihi gelenekle kutladı

Binlerce öğrencinin katıldığı festival nedeniyle akşam saatlerinde kentte havai fişek gösterisi de yapıldı.
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Geleneksel mezuniyet kutlamasının kökeni bundan yarım asır öncesine dayanıyor.

Gelenek 1968’de Leningrad okullarının Alexander Grin tarafından yazılan popüler çocuk kitabı Scarlet Sails’in sembolizmiyle bağlantılı olarak mezuniyet kutlaması için bir araya gelmesiyle ortaya çıktı.

Sovyetler Birliği’nin son döneminde durdurulan geleneksel kutlama 2005 yılında yetkililerin etkinliğin turizm potansiyelini keşfetmesiyle yeniden yapılmaya başlandı.
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