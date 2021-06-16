Rüzgârda savrulmak istemeyen gelinin ilginç çözümü

Filipinler’de gerçekleşen düğünde çıkan şiddetli rüzgâr gelinin yürümesini engelleyince ilginç bir çözüm bulundu. Kabarık eteği ile yürümekte zorlanan hatta düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan geline organizatör yardım etti.

Kabarık eteğinin altına organizatörü saklayan gelin, genç organizatörün gelinliğin eteklerini dengelemesi sayesinde düşmeden yürüyüşünü tamamlamayı başardı.

Organizatör Lunesa Roel, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video, 8 Haziran’da yüklendiğinden bu yana 1,7 milyondan fazla izlendi.