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Rüzgârda savrulmak istemeyen gelinin ilginç çözümü

Filipinler'de gerçekleşen düğün sırasında çekilen görüntüler 1,7 milyondan fazla görüntülenme ile rekor kırdı. Rüzgârda savrulmamak için gelinliğinin eteğinin altında organizatörü saklayan gelinin görüntüleri izlenme rekorları kırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:45, 16/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Rüzgârda savrulmak istemeyen gelinin ilginç çözümü

Filipinler’de gerçekleşen düğünde çıkan şiddetli rüzgâr gelinin yürümesini engelleyince ilginç bir çözüm bulundu. Kabarık eteği ile yürümekte zorlanan hatta düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan geline organizatör yardım etti.

Kabarık eteğinin altına organizatörü saklayan gelin, genç organizatörün gelinliğin eteklerini dengelemesi sayesinde düşmeden yürüyüşünü tamamlamayı başardı.

Organizatör Lunesa Roel, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video, 8 Haziran’da yüklendiğinden bu yana 1,7 milyondan fazla izlendi.

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