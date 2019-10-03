Saad Hariri’nin model Candice van der Merwe’ye 16 milyon dolar verdiği iddia ediliyor

New York Times gazetesi dün, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin, 2013 yılında, Güney Afrikalı bikini modeli Candice van der Merwe’ye tam 16 milyon dolar para havale ettiğini yazdı… Yapılan haberde ilişkinin Saad Hariri'nin iki başbakanlığı dönemi arasında yaşandığı belirtildi.

2005 yılında Babası Refik Hariri'nin öldürülmesiyle yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe'nin yolları Seyşeller'de kesişmiş. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, milyarderlerin kaldığı Seyşeller'de The Plantation Club için işe alınmış. Model, burada birçok kişiyle tanışmış.

Güney Afrika’daki mahkemenin elindeki belgeleri yayımlayan The New York Times gazetesi, Hariri’nin 2013 yılında resmi görevinin bulunmadığını, model sevgilisi için harcamaları Mayıs 2018 itibarıyla net 1.36 milyar dolar hesaplanan kişisel servetinden yapmış olabileceğini, para transferinin en azından şimdilik Lübnan ve Güney Afrika yasalarını ihlal eder görünmediğini kaydetti.

Üç çocuklu ve evli olan Saad Hariri o dönemde 43, Merwe ise 20 yaşındaydı. İddiaya göre bir defasında da Merwe, ‘Seni seviyorum Saad'ım' yazıp hesap numarası atarak ev satın alabilmek için para istedi. Olay vergi müfettişlerinin genç kadının hesabına yatan milyonlarca dolarların peşine düşmesi üzerine ortaya çıktı.

Sonunda model, vergi ödemesini isteyen yetkililerle 2016 yılında uzlaşmaya vardı, ancak geçen yıl temyize gidince konu yine gündeme geldi. Ocak ayında da model, Hariri ile ilişkisini deşifre ederek kendisinin maddi zarara uğramasına yol açtıkları gerekçesiyle ilgililer hakkında 65 milyon dolarlık karşı dava açtı.

İddiaların arasında Hariri’nin ülkesinde kaza yapan model Candice van der Merwe’ye bir galeri sahibi aracılığıyla Audi R8 ve Land Rover gönderdiği ve otomobilleri “Ortadoğulu centilmenin hediyesi” verdiği de yer alıyor.

Van der Merwe o dönemde 20 yaşındaydı, enerji içeceklerinin reklamlarından ve mayo takvimlerinden tanınıyordu, ama devlete bildirdiği yıllık geliri 5400 doları geçmiyordu. 2011 yılında mayo takvimi için bikinili verdiği röportajda Jack Johnson ve Celine Dion dinlemeyi, Jet Ski binip babasıyla birlikte helikopter uçurmayı sevdiğini anlatmıştı.