Saatler içinde 600 ton hamsi yakaladılar

Gemlik körfezine dev hamsi sürüsünün girdiğini haber alan balıkçılar, büyük teknelerle 600 ton hamsiyi saatler içinde yakaladı.

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Müsilajın sona ermesiyle Marmara denizinde balık bolluğu yaşanıyor.

Gemlik körfezine yüzlerce ton hamsi sürüsünün girdiğini haber alan balıkçılar, tekneleriyle körfeze akın etti.

Hemen sürünün bulunduğu alanlara ağlarını atan balıkçılar, tonlarca hamsiyi teklerine kısa sürede çekti.

40 balıkçı teknesinin 40 bin kasa hamsi yakaladığı öğrenildi.

600 ton hamsiyi saatler içinde tutan balıkçılar, bir kasa hamsiyi 200 liradan sattı.

Bu zamana kadar körfezde bu kadar kalabalık balıkçı teknesi görmediklerini ifade eden vatandaşlar, “Bir anda her yer balıkçı tekneleriyle doldu. Tekneler ağları atıp tonlarca balık çekti. O kadar çok tekne vardı ki, kaç tane olduğunu sayamadık. Çok büyük hamsi sürüsü geldiğini söylediler. Balıkçılar da peşinden gelip tonlarca hamsiyi yakaladı” diye konuştu. (İHA)