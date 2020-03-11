Saat&Saat markasına şok, saatler toplatılıyor

İsviçre markası olan Greenwich'in tescil hakkını alan Sapan Saat, taklit ürün sattığı gerekçesiyle Türkiye'nin en büyük saat firmaları arasında olan Saat & Saat markasına açtığı davayı kazandı. Mahkeme Saat&Saat'te satılan tüm Greenwich marka saatlerin toplatılmasına ve internetteki görsellerin kaldırılmasına hükmetti. Karar duruşmasına katılan Saat&Saat firması Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "İtibarımız sarsılıyor" diye bağırınca duruşmadan çıkarıldı.

Damla GÜLER / İSTANBUL/ÖZEL

Dünyaca ünlü saat markası Greenwich’in 2006 yılında tescil hakkını alan Sapan Saat, Greenwich saatlerini taklit edip sattığı gerekçesiyle Saat&Saat markasına dava açtı. Sapan Saat firmasının avukatları 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede Türkiye’de saygı duyulan ve bilinen Greenwich markasının kendileri tarafından 24 Nisan 2006 yılında tescil edildiğini belirtti.

“SAATLER PİYASADAN TOPLATILSIN”

Saat&Saat firmasının ise bu duruma rağmen 2012 yılında kuyumculuk, bileklik ve saat satımı için markayı kendi adlarına tescil ettirdiği belirtilen dilekçede, “Davalının taklit saat üretiminin yanı sıra sahtecilik suretiyle saat üzerinde “Made İn Swiss” yazılmasına rağmen, saatlerin Uzak Doğu ülkelerinde üretildiğini ve haksız kazanç elde edildiği, davalıya ait mağazalardaki Greenwich ve Greenwich 1847 taklit marka ürünlere saat ve saat yedek parçalarına, numenlerine, reklam malzemelerine, saat ve kutularına ihtiyaten el konulması, muhafaza altına alınmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan dilekçede bahse konu saatlerin piyasadan toplatılması da talep edildi.

“TESCİL BİZDE MARKALARIN KARIŞTIRILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Şikayet dilekçesinin ardından karşı dilekçe sunan Saat&Saat firması ise Sapan Saat’in mağazacılık sektöründe, kendilerinin ise üretim sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti. Greenwich ibareli tescil markasının kendilerinde bulunduğu belirten dilekçede, “Markaların karıştırılması mümkün değildir” denildi. Alınan beyanların ardından İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Yapılan duruşmaya Sapan Saat’in avukatları ile Saat&Saat firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ve avukatları katıldı.

TOPLATILMA KARARI VERİLDİ

Duruşmada söz alan Ramazan Kaya, itibarlarının sarsıldığını söyleyerek sesini yükseltince hakim tarafından duruşmadan çıkarıldı. Mahkeme verdiği kararda Sapan Saat’e ait Greenwich marka saatlere benzerlik teşkil eden Saat&Saat’e ait ürünlere el konulmasına ve satış görsellerinin de internetten kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme internet sitesinden taklit ürün görsellerin kaldırılmadığı takdirde erişimin engellenmesine de karar verdi. Karar doğrultusunda icra mahkemesi tarafından da, İstanbul’daki havaalanı gümrük müdürlüklerindeki saatlere de el konulması için yazı yazıldı.