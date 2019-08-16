Sabah bulantısı, gebeliğin ilk üç ayında, vücudunuzdaki artan hormonların bir sonucu olarak ortaya çıkan bulantı hissini ifade eder ve bulantıya kusma eşlik edebilir. Peki, sabah bulantısı ne zaman başlar? Nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

Gebe kadınların % 50’sinden fazlasında sabah bulantısı görülmektedir. Hamile kadınların çoğu, özellikle ilk üç aylık dönemde, sabah rahatsızlığı geçirir. Ancak bazı kadınların hamilelik süresince sabah bulantısı vardır. Peki, sabah bulantısı ne zaman başlar? Nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

SABAH BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Bulantı ve kusma gebeliğin ilk belirtilerinden biri olabilir ve genellikle gebeliğin 6. haftasında başlar . Günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir ve çoğu kadın için gebeliğin 12. haftasından sonra biter. İkiz, üçüz ve daha fazla bebeğe gebe olanlarda daha şiddetli bir şekilde hissedilebilir.

Sabah bulantısı tüm hamile kadınların yüzde 80’ini etkiler. Hormonal kontrasepsiyon veya HRT(hormon replasman tedavisi) kullanan kadınların da sabah hastalığına benzer semptomları olabilir.

SABAH BULANTISININ NEDENLERİ

Sabah bulantısının kesin nedenleri hala bilinmemektedir; Ancak gebeliğin hormonal değişimlerinin bir rol oynadığı düşünülmektedir. Nadiren, şiddetli veya kalıcı mide bulantısı veya kusma, tiroid veya karaciğer hastalığı gibi hamilelikle ilgili olmayan tıbbi bir durumdan kaynaklanabilir.

SABAH BULANTISI İLE BAŞ ETMENİN YOLLARI

Sabah bulanmasını tamamen önlemenin bir yolu yoktur. Bununla birlikte, güçlü kokular, aşırı yorgunluk, baharatlı yiyecekler ve şeker oranı yüksek yiyecekler gibi tetikleyicilerden kaçınmak yardımcı olabilir. Sabah bulantılarını önlemek için yapılabileceklerden bazıları şunlardır.

– Sık sık küçük öğünler yiyin.

– Bir yemekten 1/2 saat önce veya sonra su için, ancak yemeklerle birlikte içmeyin.

– Susuz kalmamak için gün boyunca az miktarda sıvı alın.

– Yatmadan önce kuru ekmek veya sade bisküvi gibi bir şeyler yiyin.

– Bir başkasından sizin için yemek yapmasını isteyin; Yemek kokusu rahatsız ediyorsa bulunduğunuz yeri havalandırın.

– Sıcak yemeklerin kokusu sizi hasta hissettirirse, sıcak yemek yerine soğuk yiyecekleri yiyin.

– Gün boyunca bol bol dinlenin.

– Sıcak yerlerden kaçının; sıcak hissetmek mide bulantısını arttırır.

– Limon veya zencefil koklayın.