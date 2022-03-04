Şaban ayının önemi ne, oruç tutulur mu?

İslam alemi tarafından mübarek aylardan sayılan Şaban ayı başladı. Şaban ayını dualar ve oruçla karşılamak isteyen vatandaşlar Şaban ayı ilk günü yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Şaban ayında; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu ancak ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer alıyor.

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Bugün Şaban ayının ilk günü… 11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi olan Şaban ayının önemi de muminler tarafından araştırılıyor. Şaban ayı ilk gününde neler yapılır?

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

2022 yılı Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 4 Mart Cuma günü başlayacak. Berat Kandili ise 17 Mart'ta idrak edilecek.

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri'nin sitesinde yer alan bilgiye göre; Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını

ŞABAN AYINDA EDİLMESİ GEREKEN DUALAR

Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.

Allahım, şayet ismimi Saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, “Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O’nun katındadır.”