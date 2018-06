Sabancı Holding’e ‘üstünlük ödülü’

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sabancı Holding'e bir ödül de Communicator Awards'tan geldi. Sabancı Holding Kurumsal Web Sitesi, bu yıl 24'üncü kez düzenlenen ve alanının en prestijlisi olarak görülen pazarlama ve iletişim ödül platformu Communicator Awards'ta, Üretim kategorisinde Üstünlük Ödülü'ne layık görüldü.

Uluslararası Görsel Sanatlar Akademisi (The Academy of Interative and Visual Arts) tarafından düzenlenen ödüllerde her yıl tüm dünyadan binlerce proje değerlendirilirken, en çok beğeniye sahip medya, iletişim, reklamcılık, yaratıcılık ve pazarlama yöneticilerinin oylarıyla ödül sahipleri belirleniyor. Ödül sahiplerinin belirlendiği jüride; Airtype Studio, Big Spaceship, Conde Nast, Coach, Disney, The Ellen Degeneres Show, Estee Lauder, Fry Hammond Barr, Lockheed Martin, MTV Networks, Pitney Bowes, Rabble+Rouser, Sotheby's Institute of Art, Time, Inc, Victoria's Secret, Wired ve Yahoo gibi önde gelen şirketlerde görev yapan yöneticiler yer alıyor.