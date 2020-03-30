Sabancı’dan 10 ton dezenfektan desteği

Sabancı Holding’in yaptığı bağışla, 1,5 milyon metrekarelik bir alan dezenfekte edilebilecek. Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve uygulandığı ortamda bakteri ve virüslere karşı 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic ürünüyle, sağlık emekçilerinin iş gücü yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yusuf Menceloğlu liderliğinde, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Nanoteknoloji laboratuvarlarında yapılan dezenfektan, corona virüsünün de aynı familyadan geldiği SARS'a karşı etkili olduğu kanıtlanan hammaddeyle üretildi.

VİRÜSLERİN ORTAMDA TUTUNMASINI ENGELLİYOR

Patenti Sabancı Üniversitesi'ne ait olan dezenfaktan, Sağlık Bakanlığı tip 2 ruhsatına sahip. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak ağır metal ve kalıcı toksik kimyasallar içermeyen, su bazlı ve uygulandığı yüzeyde kalıcılığı olan geniş spektrumlu dezenfektan, yaşam alanlarında ve giysilerde oluşturduğu çok ince, camsı ve elastik koruyucu tabakası ile koruma sağlıyor. Bu örtü bakteri ve virüslerin ortamda tutunmasını engelliyor.



