Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uyku odaları hizmete girdi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı´nda dış hatlar bölümünde uçuşlarını bekleyen yolcular için, “Kepler Club” adı verilen uyku odaları hizmete girdi. Transit ve transfer yolcular bu odaları 7 euro karşılığı, saatlik olarak kiralayabilecek. Uyku odalarının 10’u kadınlar için, 18’i ise erkeklere tahsis edildi. Yolcular, danışma bankosuna bilgilerini girerek karekodlu anahtarla uyku odalarına giriş yapacak. Uyku odalarının hemen yanında yolcuların bagajlarını koyabilecekleri şifreli dolaplar ile banyo ve tuvalet hizmeti de bulunuyor. Odalar erkek ve kadın misafirler için ayrı ayrı kiralanabileceği gibi en fazla 5 kişiden oluşan bir ailenin kalabileceği aile odası da yolcuların hizmetine sunuldu.

“BİR TÜRK FİRMASI OLMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Uyku odaları hakkında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer, “Dış hatlar hava tarafında yer alan uyku kabinlerimizde otel ve lounge konseptimizi bir araya getirdik. Toplam 10 tane kadınlar için 18’i ise erkeklere olmak üzere 28 tane uyku kabinimiz bulunmakta. Buna ilave olarak da ailelerin beraber konaklayacakları ayrı bir odamız mevcut. Bu uygulama dünyada ve Türkiye´de ilk defa Sabiha Gökçen´de başlamıştır. Bu anlamda da çok heyecanlıyız. Hedefimiz dış hat yolcularımızın konaklama ihtiyacını karşılamak. Daha öncesinde yaptığımız uzun araştırmalar sonucunda kepler firmasıyla çalışma kararı aldık. Çünkü onların projeleri bizi çok heyecanlandırdı. Kepler´de bu uygulamasını ilk defa Sabiha Gökçen´de başlattı. Buradan dünyaya açılmayı hedefliyor. Kepler´in bir Türk firması olması bizi ayrıca gururlandırıyor.” dedi.

“UYKU KABİNLERİNİN İÇİ DÜNYADA Kİ EN TEKNOLOJİK UYGULAMALARA SAHİP”

Uyku odalarının kullanıımıyla ilgili de bilgi veren Ecer, “Yolcu geldiğinde rezervasyon yaptırmak için onlara özel üretilmiş olan kioks´dan check-in işlemlerini yapıyor. Daha sonrasında ürettikleri kare kod vasıtasıyla lounge alanına giriyor. Lounge alanına girer girmez kendilerine özel olarak ayrılmış olan saklama dolaplarında eşyalarını saklayıp daha sonra uyku kabinlerinin içine giriyor. Uyku kabinlerinin içi dünyadaki en teknolojik uygulamalara sahip. İçerisinde bir tane televizyonumuz var. Yolcularımız televizyondan, kablo tv, Netflix, Blu TV gibi televizyon kanallarını izleyebiliyor. Ayrıca yolculara tahsis edilen bir adet de özel tabletimiz mevcut. Tabletten yolcular ekstra hizmetlerini talep etmekteler. Bu talepler daha sonra da alan içerisinde bulunan robot tarafından kendilerine sağlanmaktadır.” diye konuştu. İSG Ticari İşler Direktörü Ecer, uyku odalarının yeni açılmasına rağmen yolculardan olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti. Ecer, ilerleyen günlerde uyku odalarının kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

KİŞİ BAŞI 7 EURO+KDV

Uyku odalarının fiyatıyla ilgili Yücel Ecer şunları söyledi: “Alanımız iki alana bölündü. Kadınlar ve Erkekler olmak üzere ayrı ayrı alanlarda dinlenmektedirler. Bir tane aile salonumuz mevcut. O da toplam 4-5 kişilik bir aileye hizmet verebilecek kalitede. Uyandırma servisimiz mevcut. Ayrıca Lounge alanımızda özel duşlar, kabinler, yolcunun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri opsiyonlar mevcut. Ücretlendirme kişi başı 7 Euro + KDV olarak belirledik. Bunun içerisinde yastık, çarşaf ayrıca çay, kahve sınırsız internet hizmetlerini de kapsamaktadır. Yolcu buraya girdikten sonra hiçbir ilave ücret ödememektedir.” DHA