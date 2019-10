Saç dökülmesi neden olur? Saç bakımında dikkat edilmesi gereken nedir

Saç dökülmesinin nedenlerinin başında genetik faktörler, stres, demir, çinko ve bir takım mineral eksikliği, doğal nedenler, hormonal bozukluklar, kimyasal içerikli saç uygulamaları, bazı ilaçların kullanımı ve saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlış uygulamalar olarak sıralayan estetik hekimi Dr. Sami Tan Sarıgül, kellik sorunun insanları asosyalliğe hatta depresyona kadar sürüklediğini belirtti. Sarıgül, günde ortalama 100 civarı dökülmenin normal olduğunu fakat bu sayının üstünde dökülmelerde doktora gidilip altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini aktardı.

SAÇ BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Dr. Sami Tan Sarıgül bazı tavsiyelerle saç dökülmelerini en aza indirmek için bilgi verdi. Bunlardan bazıları; her gün saçınızı şampuan veya sabunla yıkamaktan kaçının. Tararken sıkı tarak yerine geniş dişli taraklar kullanın. Sık sık saçınızı boyamayın, örgü, topuz veya atkuyruğu gibi sıkı saç şekillerinden kaçının. Saçınızı zorla bükmeyin, ovalamayın, çekiştirmeyin. Saçınıza her zaman nazik davranın. Bolca kullanılan saç şekillendiriciler ve kalitesiz ürün kullanmaktan kaçının. Her gün fön, maşa gibi şeyler yapmamaya çalışın. Özellikle internette karşınıza her çıkan saç çıkardığını iddia eden, içerisinde hormon bulunduran, kalp ritim bozukluğuna, enfarktüse ve kansere yol açabilecek ürünlere kanmayın. İyi araştırın doğru karar verin ki sonunda üzülüp hayal kırıklığına uğramayın” ifadelerini kullandı. Dr. Sami Tan Sarıgül kendisi gibi Prof.Dr Sven Gohla ve birçok bilim adamının bir ekip olarak birlikte geliştirdikleri saç serumu milyonlarca insanın en müzdarip olduğu sorunlardan biri olan kelliği bitirmeyi hedefliyor. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan, sertifikalı olan ürün üzerinde uzun zaman harcadıklarını ve sonunda saç dökülmesinden dolayı dert eden insanların imdadına yetişeceklerini belirtti.