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Saç ektirdiği iddia edildi: Prens Harry’nin yeni imajı kafaları karıştırdı

İsmi genellikle çeşitli sansasyonlarla anılan ve İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrıldığından beri gündemden düşmeyen Prens Harry şimdi de yeni saçlarıyla dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:26 - 22 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Saç ektirdiği iddia edildi: Prens Harry’nin yeni imajı kafaları karıştırdı

38 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry’nin son fotoğrafları ve video görüntüleri, onu eskisine göre çok daha gür ve koyu saçlı olarak gösteriyor.

Bu ayın başlarında Prens, 42 yaşındaki eşi Meghan Markle için Tokyo’da alışveriş yaparken fotoğraflandı ve saçları daha önceden de bilindiği şekilde kızıldı ve çok daha seyrekti.

Prens, bomba etkisi yaratan anı kitabı “Spare”de abisi Prens William’ın giderek artan saç dökülmesine değindi ve abisinin saçsız halini “endişe verici” ve “benimkinden daha ileri” olarak nitelendirdi.

Prens Harry’nin her zamanki hali…

Eskiden Twitter olarak bilinen platform olan X’teki bir kraliyet gözlemcisi, “Prens Harry’nin yeni fotoğrafı onun normalde kel olduğu gerçeğini yansıtmıyor.”

“İnsanların görünüşlerini tartışmayı alışkanlık haline getirmiyorum ama Harry bunu kardeşiyle dalga geçerek başlattı. Artık bariz olanı inkar etmenin ona hiçbir faydası yok.” dedi.

Prensin şimdiki gür saçları ise photoshop yaptırdığı veya boyattığı ya da ekim yaptırdığı yönünde çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

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