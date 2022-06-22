Saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk yapıyor

Ankara'da kuaför Yasin Kirazlı, kanser ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarına, bağışlanan saçlardan ücretsiz olarak peruk yapıyor.

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Ankara’da çalışan kadın kuaförü Yasin Kirazlı, Türkiye’nin çeşitli illerinde, kanser ve bazı hastalıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarının hayalini gerçekleştiriyor.

Kirazlı, müşterilerinin bağışladığı, doğal ve işlem görmemiş saçlardan, saçı olmayan kız çocuklarına kafa ölçülerine göre özel peruk tasarlıyor.

Genetik rahatsızlıklar nedeniyle doğuştan saçı olmayan Suriyeli Hale Bereket’in (8) “Keşke benim de saçım olsa” mesajına kayıtsız kalmayan Kirazlı, kızın da hayalini gerçekleştirdi.

“BİR MÜŞTERİMİN SAÇLARINI KAZIRKEN ÇOK ETKİLENDİM”

Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj attığını söyleyen Kirazlı, “Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan kız çocuklarına saç yapmaya başladım. Bugüne kadar 180’i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk var” dedi.

Kirazlı, “Kız çocuklarımızın kimsenin dikkatini çekmeden, okulda saçlarıyla özgürce dolaşmasını istedik. Vicdanen çok rahatım. Duyarlı insanlarımız bize bağış yoluyla saçlarını gönderiyor. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyoruz. İçim buruk, duygu doluyum. Keşke bu çocukların kendi saçı olsa da bu durumlara ihtiyaç kalmasa” diye konuştu. (DHA)