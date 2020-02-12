Saçları diğer öğrencileri engelliyor diye eve gönderilen kız, okuldan tazminat aldı

Saçları diğer öğrencileri engelliyor diye eve gönderilen kız, okuldan tazminat aldı

İngiltere'de "afro saçları diğer öğrencilerin tahtayı görmesini engellediği" gerekçesiyle defalarca evine gönderilen Ruby Williams, 8 bin 500 sterlin (yaklaşık 67 bin TL) tazminat almaya hak kazandı. Şu an 18 yaşında olan genç kız, "Umarım bu hikaye benzer durumlarda susmak zorunda kalanları cesaretlendirir" dedi.

Londra’daki Urswick Okulu’nda okuyan Ruby Williams, dört yıl önce 14 yaşındayken kabarık saçlarının diğer öğrencileri engellediği gerekçesiyle defalarca okuldan eve geri gönderilmişti. Daha önce böyle bir cezayla karşılaşmayan Ruby, bunun bir şaka olduğunu düşünmüş.

BBC’nin haberine göre okul, “Sağlık ve güvenlik standartlarını” hatırlatarak, afro saçlarının kabul edilebilir uzunluk ve genişlikte olması gerektiğini savundu.

FARKLI YÖNTEMLER DENESE DE PEK ÇOK DERSİ KAÇIRMIŞ

Olay tekrarlanmaya devam ederken Ruby de kurallara uyabilmek için saçlarını örmek, at kuyruğu yapmak veya düzleştirmek gibi farklı tarzlar denemeye başlamış. Ruby’nin denediği yöntemler ya çok zaman alıyor, ya maliyeti yüksek oluyordu. Ayrıca saçlarına kalıcı hasar vermesi de olasıydı.

Bu sebeple Ruby pek çok dersi kaçırdı ve dışlanmış hissederek arkadaşlarının önünde küçük düştü.

Bir öğretmeninin bir gün saçlarına zorla bant takmak istemesi ise Ruby için son hamle olmuş. Ruby bu durumu, “İnsanlar istedikleri uzunlukta, neredeyse kalçalarına gelecek kadar saçlarını uzatabiliyorken ben neden saçımı kesmek veya değiştirmek zorundayım” diyerek açıkladı.

Ruby ve ailesi okula karşı mücadele başlatırken, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’nun da aileye desteği gecikmedi.

Yaklaşık dört yıldır süren yasal mücadelede mahkemeye gitmeden okulla uzlaşan Ruby, 8 bin 500 sterlin tazminat almaya hak kazandı.

“SAÇLARIM ÇOK BÜYÜK OLDUĞU İÇİN GURURLUYUM”

Okulun yönetim kurulu, çeşitliliği vurguladıklarını savunurken, “Okulun kasıtsız bile olsa herhangi birine ya da gruba ayrımcılık yaptığını kabul etmiyoruz” dedi.

Bir radyoya konuk olan genç kız hislerini, “Afro saçlara sahip olan bir çocuk benim gibi acı çekmemeli” şeklinde vurguladı.

Şu sıralar farklı bir kolejde eğitimine devam eden Ruby Williams, saçları konusunda herhangi bir utanç beslemediğini belirterek, “Kaydedilen ilerleme ve yaşadığım yolculukla gurur duyuyorum. Saçlarım ‘çok büyük’ olduğu için gururluyum” dedi.