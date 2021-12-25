Sade kahve ve bitter çikolata sevgisi birbiriyle ilgili çıktı

Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, sade kahve hayranlarının bitter çikolata da sevebileceğini keşfettiler.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, sade kahve ve bitter çikolata seven insanların daha hızlı kafein metabolizmasını kodlayan spesifik gen varyantlarına sahip olduğunu buldular. Yani; etkilerini hissetmek için daha fazla kahve içmeleri gerekiyor ve bu noktada da sade kahve tercih ediyorlar.

Araştırmanın baş yazarı Marilyn Cornelis yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizim yorumumuz, bu insanların kafeinin doğal acılığını psiko-uyarıcı bir etki ile eşitledikleri yönünde. Acıyı kafein ve hissettikleri destekle ilişkilendirmeyi öğreniyorlar. Öğrenilmiş bir etki görüyoruz. Kafein denilince aklına acı bir tat geliyor, bu yüzden koyu kahvenin ve aynı şekilde bitter çikolatanın tadını çıkarıyorlar.”

HASTALIKLARDAN KORUYOR

Bilim insanları, kahve ve bitter çikolatanın çeşitli faydaları olduğunu da söylüyor. Kahve tüketimi Parkinson, kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet ve çeşitli kanser türlerinin riskini azaltıyor.

Cornelis, sözlerine şu şekilde devam etti: “Sade kahve içmekle kremalı ve şekerli kahve içmek sağlığınız için çok farklı. Sade kahve isteyen kişi, kremalı ve şekerli kahve isteyen kişiden farklıdır. Bulgularımıza göre sade kahve içen kişi aynı zamanda bitter çikolata gibi diğer acı yiyecekleri de tercih ediyor. Bu nedenle, bu içeceğin ve diğer yiyeceklerin gerçek faydalarını ölçmek için daha kesin bir yol arıyoruz.”

Pek çok başka çalışma da son zamanlarda kahvenin faydalarını ortaya koydu. Ancak Cornelis, sade kahvenin faydalarının ılımlı tüketime; günde iki ila üç fincana dayandığını söyledi.

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