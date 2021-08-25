Sadece 11 tane kalan ‘Ölmez Çiçeği’ için eylem planı çağrısı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Aydın’ın Kuşadası ilçesi dağlarının endemik türlerinden Ölmez Çiçeği’nden sadece 11 kök kaldığını, Tür Eylem Planı’nın yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Latif SANSÜR

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EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ilk kez 1960'lı yıllarda İngiliz botanikçi Davis tarafından Samson Dağları'nda tespit edilen ve Kirazlı Dağlarında son bireyleri kalan Aydın Ölmez Çiçeği'nin en önemli endemik türlerimizden biri olduğunu söyledi.

Her sapın ucunda 10-13 minik çiçekten oluşan kümelerin odunlaşmış bir gövdeden yükseldiğini söyleyen Sürücü, “Bilimsel adı Helichrysum heywoodianum olan Aydın Ölmez Çiçeği, dünyada sadece burada yetişen çok önemli bir doğal mirastır. Bu nedenle IUCN kriterlerine göre, (CR) kritik düzeyde tehlike altında gösterilmiştir” diyerek endemik türün önemine dikkat çekti.

“RES'LER TAHRİP ETTİ”

Rüzgar Enerji Santralleri'nin (RES) habitatlarını tahrip ettiğini söyleyen Sürücü, “Kirazlı Dağları'nda kızılçam ormanlarının yükseltilerinde kireçtaşından oluşan güneşli yamaçlarda yaşamaya çalışan bitkiden, RES çalışmaları nedeniyle habitatları tahrip edildiğinden Kirazlı Dağlarında sadece 11 bireyin kaldığı tespit edildi. Kuşadası'nın diğer iki endemik türü olan Tüylü Çan Çiçeği ve Tülüşah endemik türleri gibi, Aydın Ölmez Çiçeği'yle ilgili bir Tür Koruma Eylem Planı'nın yapılması endemik bitkinin geleceği açısından çok önemlidir. Eğer iki elin parmakları kadar kalan bitkiyi koruyamazsak, bir tür daha yok olmuş olacaktır” dedi.

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