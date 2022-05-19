“Sadece arkadaşız” miti yalanlandı mı? Karşı cinsten arkadaşlık kıskandırıyor

"En İyi Arkadaşım Evleniyor"dan "Harry Potter"a kadar birçok ünlü film kadın ve erkek arasındaki dostluğu konu alıyor. Yeni yapılan bir araştırma ise kadınların bu konuya farklı yaklaştığını ve partnerlerinin karşı cinsten arkadaşlarını daha çok kıskandığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar, kadınların eşlerinin karşı cinsten arkadaşlarını daha çok kıskandığını ve erkeklerden daha kıskanç olduklarını iddia ediyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, önceki çalışmalar kıskançlıkta cinsiyet farklılıklarına odaklanmış olsa da, araştırmacılar, erkeklerin ve kadınların eşlerinin karşı cinsten arkadaşlarını kıskanması konusunda farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek için yola çıktılar.

Evolutionary Behavioral Sciences’da yayınlanan araştırmada, “Evrimsel psikoloji üzerine yapılan geçmiş araştırmalar, kıskançlığın uyum sağlayıcı işlevlerinde cinsiyet farklılıkları önerdi ve bunlara dair kanıtlar buldu” ifadesi yer aldı.





FARKLI CİNSİYETTEN OLMASI KISKANÇLIK YARATIYOR

Araştırmaya tamamı evli ve en az 18 yaşında olan 364 kişilik bir katılımcı grubu dahil edildi. Katılımcılar, eşlerinin farklı cinsiyet ve çekiciliğe sahip yeni bir arkadaşla tanışmasını içeren farklı senaryoları okudukları dört gruptan birine rastgele atandılar.

Senaryoda herhangi bir kıskançlık hissedip hissetmedikleri soruldu ve bunu duygusal veya cinsel olarak değerlendirmeleri istendi. Sonuçlar, eşin arkadaşının katılımcılarla aynı cinsiyetten olması durumunda kıskançlık duygularının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Kadınlar, eşlerinin arkadaşını kadın olarak hayal ederken, genel olarak erkeklerden daha yüksek düzeyde kıskançlık bildirdiler. Bu da, araştırmacılara göre kadınların kıskançlık duygularının çekicilikle daha fazla ilişkili olduğunu gösteriyor.

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