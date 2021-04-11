Sadece emekten tasarruf yapmam

Yozgat'ın 13 ilçesi arasında CHP'li belediyenin bulunduğu tek ilçe olan Çayıralan, imkansızlıklara rağmen gelişmeye çalışıyor. Belediye Başkanı Ömer Codar, “Burada vatandaşın en büyük sorunu geçim sıkıntısı” dedi. Codar şunları anlattı:

İCRA MEMURLARI KAPIDAYDI: Belediyemizi devraldığımızda 5.5 milyon lira borç vardı. Bir milyon lira civarında da özel ve tüzel kişilere borç vardı. Kurumsal itibar, dönemin AKP'li başkanı zamanında ayaklar altına alınmış. İcra memurları kapıdaydı. Sıkı bir para politikası ve tasarruf ile özel ve tüzel kişilere ait borçlarımızı ödeyip, icra takiplerini kaldırdık. İtibarımızı da kazandık. Şu anda icralık borcumuz yok. Lüksten, şatafattan uzağız. Sadece emek ve alın teri konusunda tasarruf yapmam. İşçimizin 700 TL olan kurban bayramı ikramiyesini bin 200 liraya çıkardık. Yüzde 30 maaş artışı yaptık. İştirak şirketlerindeki işçi maaşlarını 3 bin 600-3 bin 800 TL aralığına getirdik.

28 yıl Emniyet teşkilatında çalıştı

28 yıl Emniyet teşkilatında ve genellikle sivil olarak Mali Şube'de çalışan Çayıralan Belediye Başkanı Codar, “Devlet adabını da bürokrasiyi de iyi bilirim. 2012'de emekli olup memleketime yerleştim” ifadelerini kullandı.

Burada Atatürkçü olmak zordur

HERKESİN AĞABEYİYİM: Yozgat'ta sosyal demokrat olmak, Atatürkçü olmak zordur. Adalet anlayışım ve ilçe menfaatlerini ön planda tutmamdan dolayı halk benim başkan adayı olmamı istedi. Yüzde 38 oy ile seçildim. Herkesten oy aldım. Herkesin ağabeyiyim.

AYRIŞTIRMA OLMAMALI: Burada tüm kamu kurum amir ve memurları ile Kaymakamımız ve Valimiz ile ilişkilerimiz çok iyidir. Ama ayrımcılığı ulusal siyasetçilerimiz yapıyor. AKP Yozgat milletvekilleri ilçemize ziyarete gelir, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay da geldi. Ne karşılama protokolüne davet ettiler, ne de beni ziyaret ettiler. Bu ayrıştırma olmamalı.

DEVLET VERMEDİ, İMAMOĞLU VERDİ

CHP'LİYİZ DİYE!: Valilik kanalıyla Sağlık Bakanlığı'ndan iki ambulans aldık. Bu araçlar evrak üzerinde adres değiştirilerek AKP'li bir belde belediyesine verildi. İlişkilerimin çok iyi olduğu AKP'li bir siyasetçimize greyder talebimi ilettim. Benim yanımda ilgili Genel Müdürü aradı. Genel Müdür ‘Ama o CHP'li' cevabını verdi ve greyder gelmedi. Sağ olsun konuyu Ekrem İmamoğlu'na ilettim, kısa sürede greyderi gönderdi. Çayıralan halkı adına İmamoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum.

BURADA VİRÜS YOK: İlçemizde koronavirüs vakası sıfıra yakın. Kaymakamımız başkanlığında ilçe hıfzıssıhha kurulu ve tüm kurumlarımız özverili bir şekilde çalışıyor. Biz de çarşı merkezlerine ve kamu kurumları girişlerine dezenfektan makinaları koyduk. İlçemiz ve köylerinde doğal ortamda yetişen kuşburnu, gileboru, madımak gibi yöresel ürünleri halkımızdan satın alarak işleyip, ambalaj ve paketleyip ülkemizin her tarafına satıyoruz.

Ata'nın hayalini hayata geçirdi

Belediye Başkanı Ömer Codar, “Projelerimizden elde ettiğimiz gelirle sadece kadına yönelik istihdam sağlıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün1934 yılında bizzat kendisinin çizdirdiği Cumhuriyet Köyü projesini Çayıralan'da oluşturduk. Gurbetçiler, izinlerinde buraya geldiklerinde yararlanabilecekleri bir yer olacak” dedi.