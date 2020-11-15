Köpeklere de eğitim şart!

Sadık dostlarımız 6 aylık eğitimle 18 komutu anlayabilir hale geliyor. Ankara’da faaliyet gösteren bu okulun öğrencileri çocuklar değil, köpekler... 28 yıldır köpeklere eğitim veren Ahmet Yıldız “Sokak köpekleri de dahil olmak üzere tüm köpekler eğitilebilir. Onu en iyi eğitebilecek kişi ise sahibidir” diyor.

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde, 4 yıldır faaliyet gösteren bir okul var. Bu okulda çocuk sesleri değil, sadık dostlarımız köpeklerin havlamaları çınlıyor.

Dost K9 Köpek Eğitim Okulu, sokaklarda yaşayanlar da dahil her tür ve cins köpeğin eğitimi ile ilgileniyor. Köpek sahiplenen ailelere yol gösteriyor, kılavuzluk yapıyor. Okulun sahibi Ahmet Yıldız, köpeklerle olan serüvenini şöyle anlatıyor:

SOKAK KÖPEĞİNE İNDİRİM

* 1992'den itibaren Çevik Kuvvet bünyesinde köpek eğitmeni olarak görev aldım. Emekli olunca da Dost K9 Merkezi'ni kurdum.

* Bu maliyetli bir iş. Ancak biz sokak köpeklerini sahiplenen kişilere çok düşük ücretlerle hizmet veriyoruz.

* Bir köpeğin eğitimi için en az 6 ay gerekiyor. Bu sürede otur, kalk, bekle gibi 18 komut ve 6 işareti öğreniyorlar.

* İşaretle ne demek istediğinizi anlayıp yapıyor. Bu seviyeye gelen köpekler, sahipleriyle bir bütün oluyor.

* Temel itaat eğitimi yanında, ileri itaat eğitimi dediğimiz bir çalışma da var. Köpeklerin neyi anlayabildiğini biliyoruz.

* Eğitim sonrasında köpekler sahiplerini inanılmayacak ölçüde mutlu edebilir. Köpek eğitiminde en önemli olay onun psikolojisidir.

* Öncesinde şiddet gördüyse eğitmek çok zaman alabilir. Havlama ve idrar problemlerini çözebiliyoruz.

“30 KOMUT ÖĞRENEN VAR”

Yıldız “En iyi eğitmen köpeğin sahibidir. Sokak köpekleri de dahil olmak üzere tüm köpekler eğitilebilir. Travmatik bir sorun yaşamamış her cins köpek, sahibinin komutlarını kusursuz bir şekilde yerine getirebilir. 28-30 komutu öğrenip eksiksiz biçimde yerine getiren dostlarımız var” diyor.

“İNTERNETE BAKIP EĞİTEMEZSİNİZ”

Türkiye'nin köpek eğitiminde çok başarılı bir noktaya ulaştığını söyleyen Yıldız'ın köpek sahiplerine bir uyarısı da var: “Çoğu insan internetten bakarak köpek eğitmeye çalışıyor. Bu bilgi çöplüğü içinde doğruyu bulmak çok zor. Köpekler en iyi eğitimi, bilimsel ve öğrenmeye dayalı modelle alabilir.”

ÖLÜ TAKLİDİ YAPAN BİLE VAR

Ahmet Yıldız'ın iki de yardımcısı var. Biri oğlu ve makine mühendisi Halil Yıldız, diğeri de yakın dostu avukat Can Güler. Kendi mesleklerinin yanı sıra köpeklere de gönül veren bu üçlü, günlerini dostlarımızın eğitimine adamışlar.

Yıllardır köpeklerle içiçe olan Yıldız ilginç bir anısını da anlattı:

* 24 yıl önce Barni adlı bir köpeği eğitmeye başladım. 28 ayrı komut öğrettim.

* Sahibi 29'ncu olarak ‘Öl' komutunun öğretilmesini ve köpeğin ölü taklidi yapmasını istedi. Ama köpek bir türlü bu komutu kabul etmedi.

* Yılmadım, uzun süre bu konuda çalıştık. Ona gerçekten ölmeyeceğini de anlattım. Ardından Barni, ölü taklidi yapmaya başladı.

* Bu beni çok şaşırtmıştı. Her köpeğin kendine özgü yetenekleri var. Önemli olan onlarla arkadaş olup, oynayarak eğitmek.