Safariciler Marmaris’e geri döndü

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te yıllardır yapılan cip safariler, koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğramıştı. Salgın öncesi günde yaklaşık bin kişinin katıldığı safariler, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sırasında hareketli dönemine geri döndü.

33 yıldır bu işi yapan ‘Rambo' lakaplı Metin Kaplan “İki sene oturduk ve ciddi anlamda maddi-manevi çok büyük sıkıntılar çektik. Bu sene de ne olacağımız belli değilken hiç beklenmedik bir şekilde doluluk yaşıyoruz. Rus, Ukraynalı ve özellikle Kurban Bayramı tatiline gelen yerli turistlerimiz büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Kaplan, “Turlar yoğun olarak nisanda başlayıp 15 Ekim'e kadar sürer. Fakat en yoğun temmuz ve ağustostur. Zaman zaman kışın da tur yapılıyor. Hatta yağmur altında bile safari yaptığımızı bilirim” diye konuştu.

TURUN ÜCRETİ, ÖĞLE YEMEĞİ DAHİL KİŞİ BAŞI 170 TL

CİP safari turları genellikle saat 10.00'da başlıyor. 4-10 kişilik gruplar halinde arazi araçları ile yapılan turlarda her şirketin ayrı bir parkuru bulunuyor. Genellikle toprak yollarda geçen tur sırasında Kızkumu, Turgut Şelalesi gibi doğal güzellikleri de görmek mümkün oluyor. Turun ücreti kişi başı 170 TL. Buna öğle yemeği de dahil. Tur sırasında araçlar arasında yapılan su savaşları ise hem serinlemeyi hem de eğlenmeyi sağlıyor.