Safkan yarış atları büyük gelir kapısı

Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM, bu yıl en ucuzu 105 bin lira olmak üzere 171 arap atını sattı, 18 milyon 866 bin lira gelir elde etti.

YAVUZ ALATAN

Türkiye'de at yetiştiriciliği denildiğinde akla gelen ilk yer olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl da yetiştirdiği safkan atlarını meraklılarına yüksek değerlere satıyor. TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetleri Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde yapılıyor. TİGEM, ‘koşu tayı' satışlarını Karacabey Tarım İşletmesi'nde, ‘elit tay' satışlarını İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık ihale usulü ile yapıyor. Teknik personeli ve alt yapısı ile gurur duyan kurum yetkilileri kaliteli bir iş yaptıklarına inanıyor ve slogan olarak ‘siz de bir şampiyon adayına sahip olabilirsiniz'i benimsiyor.

1500 AT HAZIRLANIYOR

TİGEM İşletmelerinde halen 1500 at bulunuyor ve bunlar yarış atı olarak yetiştiriliyor. TİGEM, Osmanlı'dan bu yana yapılan at yetiştiriciliği konusunda dünyada önemli bir merkez ve dünyadaki at varlığı olarak toplam Arap atı sayısının yüzde 35'ine sahip bulunuyor. Yetiştirdiği atlar da yarış sahalarında koşuyor ve birincilik dahil önemli başarılar elde ediyor. Halen yarış sahalarında koşan atların yüzde 23'ü TİGEM tarafından yetiştirildi. TİGEM bu yıl önce 24 Ağustos, daha sonra 28 Eylül ve ardından da 26 Ekim günü Karacabey, İstanbul Veliefendi ve Sultansuyu işletmelerinde 51 tay satışı daha yapacak. Kurum yetkilileri, “TİGEM dünyada at varlığı olarak toplam Arap atı sayısının yüzde 35'ine sahip, dünyada lider bir kuruluş. Yetiştirdiği atlar yarış sahalarında koşuyor. Yarış sahalarında koşan atların yüzde 23'ü TİGEM kökenli.

Dağıtılan ikramiyenin de yüzde 40'ını TİGEM kökenli atlar kazanıyor. Piyasaya arz ettiğimiz atlar yarış sahalarında önemli başarılar gösteriyor. Atlarımıza yoğun ilgi ve talep var” dedi.

Boğa spermi üretiliyor ve doz olarak satılıyor

TİGEM aynı zamanda boğa spermi de üretiyor. Malatya Sultansuyu işletmesinde 20 tane boğa bulunuyor. Boğaların spermleri doz olarak satılıyor. 2020 yılında 750 bin doz boğa spermi üretildi. Bu yıl ise 1 milyon doz hedeflendi. TİGEM'e ait Ceylanpınar Çiftliği 1.6 milyon dekar ile dünyanın tek parça en büyük çiftliği. Asya Ceylanından küçükbaşa kadar birçok hayvan çeşidi var. TİGEM 2019'da 20.8 milyon, 2020'de ise 50 milyon kâr etti. TİGEM'de önemli görevleri arasında üstün vasıflı damızlık hayvan üretilmesi bulunuyor. Küçükbaşta 12 ırkta, büyükbaşta 5 ırkta hayvanlar üstün vasıflı olarak çoğaltılıyor.

‘Gerçekçioğlu' safkan 400 bin liraya alıcı buldu

Bu yıl gerçekleştirilen 3 yarış tayı mezatında toplam 171 baş safkan Arap atı satışı yapılarak, 18 milyon 866 bin TL gelir elde edildi. Orada en yüksek fiyata 400 bin TL'ye ‘Gerçekçioğlu' safkan gitti, sonra 370 bin TL'ye ve 330 bin TL'ye safkanlar alıcı buldu. Satış başarılı, ilgi yoğundu.

Bursa'daki arazi Nilüfer Hatun'a çeyiz verilmişti

TİGEM'in kökleri, Bursa Karacabey'e dayanıyor. 1 milyon dönümlük Karacabey'deki arazi Sultan Orhangazi'nin eşi Nilüfer Hatun'un çeyiziydi. O dönemde bu arazi, Osmanlı ordusunun at, et ve gıda ihtiyacı için kullanıldı ve buraya ‘'Çiftlikat-ı Hümayun'' adı verildi. İşletme 1984'te TİGEM ismini aldı. Halen TİGEM'e ait 17 çiftlikte, 3.2 milyon dekar arazi bulunuyor. Türkiye'de safkan Arap atçılığında dünyada bir numara olan TİGEM'in 1500 adet safkan Arap atı varlığı bulunuyor.