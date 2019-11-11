Safranbolu Köyiçi Meydanı’nda Atatürk heykeli açıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile restore edilen, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından desteklenerek onaylanan Atatürk Heykeli çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle eski yerine konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Köse, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği bu günde onu ve düşüncelerini anmak, yüksek ideallerini ve duygularını hissetmek için bir aradayız” dedi. (İHA)