Safranbolu safranı Avrupa Birliği’nde tescillendi
Safranbolu safranı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından tescillendi.
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Safranbolu safranının Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 21 Mayıs 2009’da coğrafi işaret tescili aldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“AB komisyonuna 10 Ağustos 2022’de PDO-TR-02860 sayı ile tescil talebi yapılan başvuru, 7 Eylül itibarıyla AB Komisyonu Tarım Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’nde 2023/C 317/20 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Hayırlı olsun.”