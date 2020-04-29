Safranbolu tarihinin en sakin dönemini yaşıyor

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtan tarihi ilçede esnaflar, Ramazan Bayramı’ndan sonra normalleşme sürecine girilmesini bekliyor.

“İKİ AYDIR DÜKKANIMI AÇAMIYORUM”



Türkiye’de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki tek yer olan Safranbolu, geçen yıl ramazan ayının yaşandığı mayıs-haziran aylarında 59 bin yerli ve yabancı turist ağırlarken, 237 bin günü birlikçi turist ağırladı. Tarihi ilçede hediyelik eşya ve imalatı ile uğraşan İhsan Kalaz, yaptığı açıklamada, corona virüsten önce dükkanlarının restorasyonunun yapıldığını söyledi.

Dükkanları teslim aldıktan sonra corona virüsün ortaya çıktığını ifade eden Kalaz, “Safranbolu turistik bir bölge olduğu için dışarıdan girişler olmadı ve yerli turistinde seyahat yasağı olduğu için bomboş sokaklar. Ben iki aydır dükkanımı açamıyorum, iş yapmadığımız için de sıkıntı yaşıyoruz” dedi.(İHA)