Güneybatı Asya'dan dünyaya yayılan safran (crocus sativus), soğanlı bitkiler arasında yer alır. Sonbaharda mor renkli çiçekler açar, 20 ile 30 cm arasında bir boya ulaşır ve renklendirici ya da tat verici olarak kullanılır. İlaç, parfümeri ve tekstil sektörlerinde endüstriyel değeri bulunan bitki, şu anda ticari olarak İran, Yunanistan, Fas, İspanya, Keşmir ve İtalya'da üretilmektedir. İran hem hacim hem de kalite açısından en önemli safran üreticisidir ve İspanya baharatın en büyük ithalatçısıdır. Türkiye'de ise Safranbolu ve Şanlıurfa'da yetiştirilir. Peki, safranın faydaları nelerdir? Safran neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Safran, dünyanın en pahalı baharatıdır. Yaklaşık 70 bin çiçekten, yarım kilograma kadar safran elde edilir. Yetiştirilmesi ve hasatındaki bu zorluk, safranın pahalı olmasındaki nedendir. Safran, güçlü bir kokuya ve kendine özgü bir renge sahip bir baharattır. Baharat ayrıca birçok sağlık yararı olan antioksidanlar açısından zengindir. Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat’a göre, safran soğuk algınlığı ve öksürük, mide sorunları, rahim kanaması, uykusuzluk, şişkinlik ve hatta kalp rahatsızlığı için harika bir tedavidir. Şimdi, safranın faydaları nelerdir? Safran neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SAFRANIN FAYDALARI NELERDİR?

Safranın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Safran, krosin, krosetin, safranal ve kaempferol gibi antioksidanlar olarak işlev gören bitki bileşikleri bakımından zengindir. Antioksidanlar hücrelerinizi oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olur.

* Son çalışmalar, safran özütünün, özellikle de krosinin, yaşa bağlı zihinsel bozukluğun tedavisinde yararlı olduğunu göstermiştir. Japonya’da safran, Parkinson hastalığı, hafıza kaybı ve iltihap tedavisinde kullanılır.

* Safranın antikanserojen ve antioksidan özellikleri bulunur. Safran üzerine yapılan araştırmalar sonucunda safranın kanserli tümörleri küçülttüğü ve tümörlerin yayılmalarını engellediği ortaya konmuştur.

* Safran, hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel dürtü ve işlevi artırabilir.

* Safran, yüzyıllardan beri astım gibi solunum problemlerini tedavi etmek için kullanılmaktadır. Antioksidan özellikleri nedeniyle safran solunum bozuklukları için en iyi ilaç olduğunu kanıtlamaktadır.

* Safran ayrıca sindirim bozukluklarının tedavisinde ve sindirimin desteklenmesinde önemli bir rol oynar. Bu, anti-enflamatuar özellikleri antioksidan etkilerinden kaynaklanmaktadır. Safran ayrıca ülseratif kolit ve peptik ülserleri tedavi ettiği kanıtlanmıştır.