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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kadir Savun’un benzerliği dikkat çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kadir Savun’un benzerliği dikkat çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yeşilçam'ın ünlü siması Kadir Savun'un benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Her iki ismin fotoğraflarını alıp yan yana koyan kullanıcılar, Koca ve Savun'un babacan yaklaşımlarına dikkat çekti.
Yaşam 20 Mart 2020 - 14:13

Corona virüsünün ülkemizi etkisi altına aldığı şu günlerde, herkesin açıklama yapmasını beklediği ön önemli isim kuşkusuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca… Sağlık Bakanı Koca'nın, tıpkı 1999 Marmara Depremi sonrası herkesin merakla beklediği Kandilli Rasathanesi Müdürü Ahmet Mete Işıkara gibi açıklamaları ile en çok takip edilen isim olarak öne çıkıyor.

Bir çok kişinin umutla iyi bir haber vereceğini beklediği bakan Koca, şimdiden birçok vatandaşın umudu haline gelmiş durumda.
Sosyal medya da Koca'yı öyle içselleştirdi ki Yeşilcam oyuncuları ile Koca'yı eşdeğer görmeye başladı bile. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyada en çok benzetildiği aktör, filmlerinde esas oğlanın dostu, mahallenin iyi kalpli ağabeyi, esnafı, kabadayısı, gururlu babası, babacan karakterini canlandıran Kadir Savun…

Koca'yı Kadir Savun'a benzetenler sadece karakter olarak değil, tip olarak da benzediğini ileri sürüyorlar. Sosyal medyada Kadir Savun ile Fahrettin Koca benzerliğine yönelik yapılan pek çok paylaşım görmeniz mümkün…

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Son güncelleme: 14:33 - 20.03.2020
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