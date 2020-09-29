Sağlık Bakanlığı’ndan corona virüsüne karşı yeni kamu spotları

Sağlık Bakanlığı, corona virüsüne karşı vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iki yeni kamu spotu daha hazırladı.

Corona virüsünden korunmak için temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapılan kamu spotlarında ‘Mucize Doktor’daki ‘Ali Vefa’ karakterini canlandıran Taner Ölmez ve ‘Hekimoğlu’nun başrol oyuncusu Timuçin Esen rol aldı.

Timuçin Esen’in rol aldığı spotta, pandeminin devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceğinin altı çizildi. Bireylerin kendini kontrol etmesiyle vakaların da kontrol edileceği, aksi takdirde büyük güçlüklerle elde edilen kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.

Taner Ölmez’in rol aldığı spotta ise tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

İki spotta da “Unutmayın, corona virüsü alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” sloganı kullanıldı.

Kampanya televizyon, radyo ve internet mecralarında eşzamanlı olarak yayımlanacak.