Sağlık çalışanı annelere çocuklarından özel Anneler Günü videosu

Pendik Belediyesi’nin hazırladığı videolarda çocuklar, annelerine duygu yüklü mesajlar gönderdi. Sağlık çalışanı anneler de uzun süredir göremedikleri çocuklarının kutlama videolarını izleyerek duygusal anlar yaşadı.

“ANNEMİZ BİZİM KAHRAMANIMIZ”

Corona virüsü ile mücadelede en ön safta yer alan ve amansızca mücadele eden sağlık çalışanı anneler için Pendik Belediyesi anlamlı bir adım attı. Kamera karşısına geçen çocuklar, annelerinin Anneler Günü’nü kutlayarak onlara duygu dolu mesajlar gönderdi.

Çocuklarıyla uzun süredir bir araya gelemeyen sağlık çalışanı anneler, çocuklarının Anneler Günü’nü kutladıkları ve kendilerini çok özlediklerini belirttikleri videoları izleyerek duygusal anlar yaşadı.

Çocukların belediye desteğiyle aldığı çiçek ve hediyelerin sağlık çalışanı annelerine ulaşmasını belediye personeli sağladı. Pandemi süresince evlerine gidemeyen anneler sürpriz karşısında şaşırdı. Çocuklarının Anneler Günü mesajını izleyen sağlık çalışanı anneler duygusal anlar yaşarken bir an önce pandeminin sona ermesi temennisinde bulundu. Çocuklar mesajda bir ağızdan “Annemiz bizim kahramanımız” dedi.