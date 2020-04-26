Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sağlık çalışanları Taksim’deki kuşları besledi
Sağlık çalışanları Taksim’deki kuşları besledi
Corona virüsü önlemleri kapsamında boş kalan Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri sağlık çalışanları besledi.
Yaşam 26 Nisan 2020 - 10:37

Taksim Meydanı’nda turistler ve bölge esnafı tarafından beslenen güvercinleri corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle besleyen kimse kalmadı. Daha önce polis ekipleri tarafından beslenen kuşlar, bu kez de salgın hastalık karşısında canla başla çalışan sağlık çalışanları tarafından beslendi. Taksim Meydanı’nda ambulansta duran sağlık çalışanları, kuşlara mısır ve buğday verdi. Bir anda yüzlerce kuş sağlıkçıların etrafını sararken, o anlar kameraya yansıdı.(İHA)

Etiketler