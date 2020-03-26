Sağlık çalışanları zor durumda: Çöp poşeti bile kullanıyorlar

Corona kabusu devam ederken hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 21 bin 306'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 472 bin 76'ya yükselidi. Corona virüsü ile savaşta ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ise en çok risk altında olan grup.

Küresel çapta yaşanan salgın, pandemi ilan edilmesine sebep oldu. Sağlık çalışanlarıysa tüm dünyada kendi sağlıklarını hiçe sayarak hayat kurtarmaya devam ediyor. Ancak dünyanın pek çok yerinde sağlık uzmanları ve çalışanları kişisel koruyucu ekipman bulmakta zorlanıyor. Bu soruna kendi yöntemleriyle çözüm bulmak isteyen sağlıkçılar çöp poşetini dahi ekipman haline getirerek kendilerini ve hastaları koruymaya çalışıyorlar.

İşte dünyadan sağlık çalışanlarının çalışma şartları: