Sağlık çalışanlarına destek kampanyası

Bebek Yaşam, distribütörlüğünü yapmış olduğu, oto koltuğu markalarından olan BeSafe ile ‘Sağlığımız Size, Çocuklarınız BeSafe’e Emanet’ adı altında çok özel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Bebek Yaşam, corona virüsü salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına, çocuklarının güvenli oto koltuğu ihtiyaçlarını karşılamak adına, öncü markası olan BeSafe ile kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, bu zor günlerde bir nebze de olsa sağlık çalışanlarının yanında olmaya çalışan Bebek Yaşam, sağlığımızı emanet ettiğimiz çalışanların, çocuklarının güvenle seyahat edebilmeleri konusunda sorumluluğu üstlendi.

Zor Zamanlarında ‘Yanınızdayız' mesajı veriyoruz

Bebek Yaşam CEO’su Kasım Yiğit, sağlık çalışanlarına destek olunması konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Şu an için elimizden gelen buydu ve bunu yaptık. Belki çok bir şey değil ama en azından motivasyonlarını artırıp ‘Yanınızdayız’ mesajı veriyoruz” diye konuştu.