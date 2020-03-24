Sağlık çalışanlarına medikal ekipman üreten gençleri Ekrem İmamoğlu tebrik etti
Kolektif Üretim Hareketi adı altında 3 Boyutlu Yazıcı Ağı’nı ülke genelinde harekete geçiren gençler, sağlık çalışanlarına destek vermeyi ihmal etmedi.
İBB, gençlere destek vererek medikal ekipmanların hazırlanmasına yardımcı oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabından, “Bu süreçte herkesin katkısı anlamlı ve değerli. 3 Boyutlu Yazıcı Ağı’nı harekete geçirerek sağlık çalışanlarına medikal ekipman üreten gençleri kutluyorum. İBB olarak üretim için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz” diyerek gençleri kutladı.