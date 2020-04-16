Sağlık çalışanlarına şiirli destek

Şair Abdurrahman Delen, corona virüsü ile mücadelede eden sağlık çalışanları için çok anlamlı dizelere imza attı ve onların çabalarını böyle ölümsüzleştirdi.

Delen daha önce, corona virüsü fırsatçılarına rap şarkısı yazarak tepkisini dile getirmişti. Abdurrahman Delen corona virüsü salgını bahanesiyle sattıkları ürünlere insafsızca zam yapan fırsatçılara, çektiği rap ve türkü karışımı kliple tepki göstermişti.

Çin’in Wuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan virüs salgınının bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Delen, son günlerde ülkemize de sıçrayan bu salgınla ön saflarda hayatı pahasına yer alan sağlık çalışanlarını da unutmadı ve evde karantina günlerinde haber kanallarında sağılık çalışanlarını, çocukların anne baba özlemlerini gördükten sonra çok etkilendiğini dile getirdi.

İşte Abdurrahman Delen’in “Benim de çorbada tuzum olsun” diyerek sağlık çalışanları adına kaleme aldığı o şiiri:

Size selam size saygı

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Siz var iken olmaz kaygı

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Zengin fakir ayırmadan

Hiç kimseyi kayırmadan

Hizmet verir hiç durmadan

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Hastalar emanet size

Virüs mikrop gelir dize

Minnettarız hepinize

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Hastadan hastaya koşar

Bütün engelleri aşar

Çalışmaktan yorgun düşer

Sağlıkçılar sağlıkçılar