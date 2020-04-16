Sağlık çalışanlarına şiirli destek

Delen daha önce, corona virüsü fırsatçılarına rap şarkısı yazarak tepkisini dile getirmişti. Abdurrahman Delen corona virüsü salgını bahanesiyle sattıkları ürünlere insafsızca zam yapan fırsatçılara, çektiği rap ve türkü karışımı kliple tepki göstermişti.
Çin’in Wuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan virüs salgınının bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Delen, son günlerde ülkemize de sıçrayan bu salgınla ön saflarda hayatı pahasına yer alan sağlık çalışanlarını da unutmadı ve evde karantina günlerinde haber kanallarında sağılık çalışanlarını, çocukların anne baba özlemlerini gördükten sonra çok etkilendiğini dile getirdi.
İşte Abdurrahman Delen’in “Benim de çorbada tuzum olsun” diyerek sağlık çalışanları adına kaleme aldığı o şiiri:
Size selam size saygı
Sağlıkçılar sağlıkçılar
Siz var iken olmaz kaygı
Sağlıkçılar sağlıkçılar
Zengin fakir ayırmadan
Hiç kimseyi kayırmadan
Hizmet verir hiç durmadan
Sağlıkçılar sağlıkçılar
Hastalar emanet size
Virüs mikrop gelir dize
Minnettarız hepinize
Sağlıkçılar sağlıkçılar
Hastadan hastaya koşar
Bütün engelleri aşar
Çalışmaktan yorgun düşer
Sağlıkçılar sağlıkçılar