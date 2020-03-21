Sağlık çalışanlarına ücretsiz pati hizmeti

Ankara'daki Happy Pets Oteli, evcil hayvan sahibi sağlık çalışanlarından ücret almayacak. Görev başında olan sağlık personelinin evcil hayvanları ücretsiz olarak misafir edilecek.

Ankara Çayyolu’ndaki Happy Pets Oteli, evcil hayvan sahibi sağlık çalışanlarından ücret almayacak. Görev başında olan sağlık personelinin evcil hayvanları, ücretsiz olarak misafir edilecek.

“BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ”

Hayvan Oteli sahibi Sevgi Süer Şanalan, ”Fedakar sağlık çalışanları, kedi veya köpeklerini evde uzun saatler yalnız bırakmak durumunda kalıyor. Bizler dört ayaklı dostlarımızı otelimizde misafir ederek, sağlık çalışanlarına bir nebze olsun borcumuzu ödemek istiyoruz” dedi. Şanalan, başta doktorlar ve hemşireler olmak üzere Korona virüse karşı hastaneler ve polikliniklerde mücadele veren sağlık çalışanlarının, bu mücadeleleri sırasında evcil hayvanları ile ilgili endişe yaşamamalarını istediklerini de belirtti.