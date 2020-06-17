Sağlıkçıdan tam 1,200 metre yükseklikte evlilik teklifi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde paramedik olarak görev yapan Önder Özata aşık olduğu meslektaşı Hande Darıcı’ya Fethiye’deki Babadağ’dan atladıkları yamaç paraşütünde, dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajını gökyüzünde seyrederken bin 200 metrede evlenme teklif etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz mahallesinde gökyüzünde ilginç bir evlilik teklifi daha gerçekleştirildi. Fethiye 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde paramedik olarak görev yapan Önder Özata (26) ile kız arkadaşı henüz ataması yapılmamış paramedik Hande Darıcı (23) gökyüzünden Ölüdeniz'i seyrederken, Özata, yüksek sesle “Sen kalbimin içine bir cumhuriyet kurdun, benimle evlenir misin?” diye bağırdı. Darıcı da büyük şaşkınlık içinde bu sürprize “Evet” diye cevap verdi. Gençlerin bu çığlığını diğer paraşütlerdeki pilotlar da ilgiyle izledi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Önder Özata, yamaç paraşütü pilotu Olcay Ünal ve Bülent Tutgun ile görüşerek; kız arkadaşına gökyüzünde sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmak istediğini, yardım etmelerini istedi. Planlar yapıldıktan sonra Önder Özata, kız arkadaşına yamaç paraşütü ile uçma teklifinde bulundu. Çift, paraşüt pilotları eşliğinde ayrı ayrı bin 700 metreden atladı.

KALBİMİN İÇİNE CUMHURİYET KURDUN

Gökyüzünde yaklaşık bin 200 metre yükseklikte çiftin paraşütleri pilotlar yardımıyla havada iyice birbirlerine yanaştırıldığı sırada Özata, yüksek sesle “Sen kalbimin içine bir cumhuriyet kurdun, benimle evlenir misin?” diye bağırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan Darıcı da “Evet” diye karşılık verdi. Her ikisi de maskeli olan gençlerin bu çığlığını diğer paraşütlerdeki pilotlar da ilgiyle izledi.

Ölüdeniz Belceğiz Plajı'na iniş yapan çift birbirlerine sarılarak çığlıklar atarken, Özata yere diz çökerek teklifini yeniledi. “Evet” cevabının ardından tektaş yüzük taktı. Teklif esnasında hazır bulunan çiftin arkadaşları meşaleler yakarken, çevredeki turistler bu anı ilgiyle izledi.

TEKLİFİ NİSAN AYINDA YAPACAKTIM

Önder Özata, “Bu teklifi geçtiğimiz Nisan ayında yapacaktım. Babadağ'ında ambulansta görevli olarak çalışırken, kız arkadaşıma bu sürprizi yapmayı planlamıştım. Ancak Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanları olarak çok çalışmak zorunda kaldık, hala da çalışıyoruz. Nasip bugüneymiş. Düğünümüzün çabuk olmasını arzuluyoruz. Kız arkadaşımdan evet cevabı aldığım için çok mutluyum” dedi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hande Darıcı da, “Sadece paraşütle atlamak için davet etmişti. Gökyüzünde çığlık atarak evlenme teklifinde bulununca çok şaşırdım. Çok büyük sürpriz oldu. Ben de paramedik görevlisiyim ama henüz atanmış değilim” dedi.