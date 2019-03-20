Sağlıklı bir yaşam için kaslar güçlendirilmeli!

Her geçen gün gelişen teknoloji her ne kadar hayatımızın pek çok alanında bize fayda sağlasa da vücut kaslarımızı da zayıflatıyor. Kasları güçlendirmek için haftada en az iki gün egzersiz yapmak gerekiyor.

Kaslarımız, fiziksel görünüşümüzden tutun da gün içindeki enerjimize kadar pek çok şeyden sorumlu. Bu nedenle özellikle kasların sağlıklı olması için bol bol yürüyüş ve spor yapılmalı. Kasların güçlendirilmesi ve psikolojik sağlığımızın sürekliliği için egzersiz yapmayı ihmal etmemeliyiz.

Son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle hareketsizlik, yaşamımızın bir parçası haline geldi.

Toplum sağlığı için bir adım atan Superslow Zone, herkese egzersiz yaptırarak sağlıklı bir yaşama sahip olmalarını sağlıyor. Fizik tedavi uzmanlarıyla hizmet veren Superslow Zone verdiği hizmetle de ilgi odağı oluyor. Fizyoterapi eğitimi almış Mine İşçi, Hakan Kaya, Gizem Tekpınar ve Kübra Demir, sağlıklı bir yaşama kavuşmak isteyenlere ellerinden gelen desteği sunuyor. Uzmanlar bu konuda şunları söylüyorlar:

EN AKTİF DOKU: KASLARIMIZ

“Sağlık açısından büyük öneme sahip olmalarına rağmen kaslarımız ihmal edilmektedir. Yaşla birlikte, her yıl tıpta ‘sarkopeni' dediğimiz bir kas kaybı yaşarız ve bu kayıp çoğunlukla bizlerin fark edemediği kadar sessiz olur. Kas kaybetmek demek; vücudun metabolik yönden en aktif dokusunun kaybedilmesi demektir.

Bu kayıp metabolizmamızı yavaşlatır ve kilo almamıza neden olur. İskelet sistemimiz yeterince desteklenemez ve duruşumuz bozulur. Kaslar zayıfladıkça eklemlere, bağlara yük biner ve kireçlenme, kemik erimesi sırt, bel, boyun ağrıları başlar. Egzersiz bir bilimdir. Kontrolsüzce yapılan antrenmanlar fayda yerine zarar verir. Profesyonel bir eğitmen eşliğinde birebir ve kişiye uygun egzersiz programıyla kasları güçlendirmek gerekir. Bilinen bir yanlış şudur ki; aerobik egzersizler ciddi anlamda kas güçlendirmek için yeterli değildir, özellikle kadınlar kas gücü bakımından oldukça zayıf olduğu için direnç egzersizleri ile kas güçlendirme programına ihtiyacı vardır.”

HAFTADA İKİ GÜN YETERLİ

Bu konunun uzmanları olan İşçi, Kaya, Tekpınar ve Demir, işe gitmeden önce, öğle arasında veya iş çıkışında haftada iki gün sadece 20'şer dakika ayırarak, koşmadan yapılacak egzersizlerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek adına faydalı olacağını söylüyor. Yapılacak egzersizlerle eskiyen ve zayıflayan kas hücrelerinin yenileneceğini belirten uzmanlar, “Vücudunuzdaki mutluluk hormonu da egzersizler sayesinde artacak ve uyku kaliteniz de gelişecektir” diyor. Fizyoterapistler, psikolojik sağlığımızın devamlılığı için yapılacak olan egzersizin, aerobik olarak haftada 2 gün ve 20 dakika süreyle, düzenli yapılması gerektiğini kaydederek, “Genel olarak egzersiz bireysel faklılıklar da göz önünde bulundurulmak kaydıyla, 8-12 hafta içerisinde etkisini gösterir. Grup çalışmalarıyla da egzersizin yalnız duygusunu azaltacağını da unutmamak gerekir” diye konuştular.