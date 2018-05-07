Sağlıklı festival

Bir marketler zincirinin eş zamanlı projesi sağlıklı yaşam yolculuğu, bir festival olarak daha büyük kitlelerle buluşacak.

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12 – 13 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek ‘Migros Yaşam Festivali’; sağlık, spor, beslenme, güzellik, kişisel gelişim, müzik ve eğlenceye dair ne varsa, hayatı iyi yaşamak isteyenlerle buluşturacak. Katılımcılara dolu bir program sunan festivalde, gün boyu birbirinden renkli konuklar ve alanında uzman isimler, sağlıklı ve keyifli bir yaşamla ilgili bilgi, öneri ve deneyimlerini paylaşacak. MFÖ, Sertab Erener ve Gökhan Türkmen konserleri ise festivale damgasını vuracak. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Dr. Ender Saraç, Dilara Koçak, Dr. Ayşegül Çoruhlu, Murat Bür, Aret Vartanyan, Metin Hara, Şef; Hazer Amani, Alp Kavasoğlu, Hande Kazanova, Müge Boz ve Anneler Günü için özel programıyla Çağla Şıkel festivalde yer alacak.