‘Sağlıklı oyuncak’ onların işi

Yalova'da çocuklar için organik oyuncaklar üreten kadınlar, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

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Standart boyut

Özelikle Uzak Doğu ülkelerinde amigurumi adı verilen örgü tekniğiyle yapılan oyuncaklar son yıllarda Türkiye’de de popüler hale geldi.

Türk el işi sanatlarında kullanılan sık iğne kullanma tekniği nedeniyle kadınlar tarafından kolayca öğrenilen amigurumi oyuncak bebekler, büyük talep görüyor.

Yalova El Emeği Çarşısı’nda kadınların birçoğu da ilgi nedeniyle amigurumi oyuncak bebeğe yöneldi.

Yeğeninin kendisinden oyuncak bebek istemesiyle sekiz yıl önce amigurumi bebekler yapmaya başlayan Şükriye Bulduk, internetten bakarak öğrendiği el sanatı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

Bulduk, “Baktım güzel dönüşler aldım ve örmeye devam ettim. Araştırdıkça geliştirdim kendimi. Sağlıklı bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. Plastik ürünlerin zararlı olduğunu biliyorum” dedi.

“KENDİ HARÇLIĞIMI KAZANIYORUM”

Gülay Kargın ise altı yıldır amigurumi oyuncak bebek yaptığını ifade etti. Kargın, internetteki videolardan bebeği yapmayı öğrendiğini söyledi. Kargın, “Ekonomime katkı sağlıyorum. Kendi harçlığımı kazanıyorum” diye konutu. (İHA)