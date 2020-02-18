‘Sağlıklı yaşama dair haberlerin önce bilimselliğini sorgulayın’

Prof. Nina Shapiro, sağlık ve beslenme alanında takıntılı bir hale geldiğimiz pek çok konuda neyin bilimsel, neyin geçersiz bilgi olduğunu ortaya çıkarmayı hedefliyor. Publisher Weekly tarafından 2018 yılının En İyi Yaşam Tarzı kitabı seçilen Tıp Doktoru Prof. Nina Shapiro tarafından kaleme alınan “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler”, Sabri Ülker Vakfı Yayınları'ndan çıktı.

Orijinal adı “Hype” olan “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” sağlık alanında doğruluğu sorgulanan birçok bilginin altında yatan varsayımları irdeleyerek, bu varsayımların ne kadarının doğru, ne kadarının yanlış olduğuna dair ilgi çekici ve bilgilendirici bir bakış açısı sunuyor.

Harvard ve UCLA’daki çalışmalarıyla hem klinik hem de akademik tıpta 20 yıldan fazla deneyime sahip Prof. Shapiro kitabı, kişileri popüler sağlık tavsiyeleri hakkındaki gerçeklere karşı uyanık kılmayı sağlayan, gözü açık bir sağlık tüketicisine ve hastasına dönüşmesi için özenli, güvenilir bir rehber olarak tanımlıyor.

“DOĞRUYU BULMAK ZORLAŞIYOR”

Kitaba ilişkin konuşan Prof. Nina Shapiro, şunları söyledi: “Günümüzde teknolojiyle paralel olarak bilginin ve tabii yanlış bilginin yayılma hızı inanılmaz bir düzeyde. Sürekli sağlık önerilerinin bombardımanı altındayız. Her gün defalarca daha sağlıklı, daha mutlu ve daha uzun bir yaşam vaadiyle bizlere tedaviler, diyetler, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlar öneren sosyal medyaya, basına ve hatta sağlık profesyonellerine maruz kalıyoruz. Abartılı iddialarla başa çıkmak kadar, neyin doğru ya da yanlış olduğunu rasyonel olarak değerlendirebilmek de her geçen gün daha zorlaşıyor. Türkiye'nin özgün mutfağından toplumsal sağduyusuna kadar uzanan, zengin kültürel geleneklerine rağmen, Türk halkı giderek artan şekilde modern dünyanın büyük bölümünü istila eden yanlış sağlık önerilerinin tutsağı oluyor. Bu nedenle “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” kitabının Türkçe olarak yayınlanmasından mutluluk duyuyor, Sabri Ülker Vakfı Yayınları'na teşekkür ediyorum.”

Vakıf olarak her zaman yeni projeler için çalıştıklarını, Sabri Ülker Vakfı Yayınları'nın da bunun bir sonucu olduğunun altını çizen vakfın başkanı Talat İçöz, “Projelerimizi elimizden geldiğince geniş kitlelere yaymak için çaba gösteriyoruz. Hedefimiz seslendiğimiz kitleleri daha da genişletmek, onları beslenme, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirebilmek” dedi.

Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler ile diyetlerden takviye gıdalara, egzersizden alternatif ilaçlara sağlık ve beslenme alanında üzerimize adeta bir sağanak gibi yağan bilgileri doğru değerlendirebilmek, takıntılı bir hale geldiğimiz pek çok konuda neyin gerçek, neyin balon olduğunu ortaya çıkarmanın mümkün olduğunun altını çizen vakfın genel müdürü Begüm Mutuş ise, “Yayıncılık bambaşka ve uzmanlık gerektiren bir alan… Biz de bu alanda var olabilmek ve elimizden gelenin de ötesinde en iyisini yapabilmek için alanında uzman isimlerle uzun süre bu proje üzerinde çalıştık. Kategorilerimizden, odağımıza aldığımız kitaplara her konuda ince eleyip sık dokuduk. Yayınlarımız üç farklı kategoride kitaplar sunacak: Çocuk kitapları, popüler bilim ve akademik yayınlar… Hedefimiz tüm dünyada tıp ve beslenme alanında çok satanları ve gelecek vaat eden yeni eserlerini Türkçeye kazandırarak okurlarla buluşturmak… Bu konuda son derece heyecanlı ve hevesliyiz.” dedi.