Şahan Gökbakar isyan etti: Ormanlarımız cayır cayır yanıyor, sabahtan beri havadan müdahale yapılmadı

Şahan Gökbakar, 7 gündür takip ettiği Marmaris'teki Turgut Şelale mevkisindeki orman yangınının son durumunu paylaştı. Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığını ve evinin bulunduğu alana yaklaştığını belirten Gökbakar, sabahtan bu yana hava müdahalesinin olmamasından yakındı.

SOZCU.COM.TR

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Şahan Gökbakar, Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Şelale mevkisinde devam eden yangınları günlerdir yerinde takip etti, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla yetkililere çağrılarda bulundu. Gökbakar sık sık hava müdahalesinin yetersizliğinden yakındı. Aynı bölgede yangın defalarca kontrol altına alınıp yeniden çıktı.

“BÜTÜN VADİYİ ALEVLER SARDI”

Rüzgarın etkisiyle alevlerin geniş bir alana yayıldığını aktaran Şahan Gökbakar, hava desteğinin gelmemesinden yakındı. Ormanların cayır cayır yandığını belirten Gökbakar, şunları söyledi:

* İnanılmaz bir rüzgar var. Ters rüzgar oluştu ve vadi coştu. Burası alev alev yanıyor. Burada ormanın içinde bir ev var ona doğru ilerliyor yangın. Şu anda burası çok kötü durumda. Burası insan gücüyle söndürülecek gibi değil. Ormanda herkes kelle koltukta çarpışıyor şu anda.

* Buraya sabah saatlerinden beri bir tek hava müdahalesi olmadı. Sabah jandarma helikopteri geldi 20-25 kere burada su attı ama sönmedi. Durum bu çok acı. Bütün vadiyi alevler sardı. Tepeden buradaki yanda bulunan eve doğru iniyor.

* Çığlıklar, kıyametler kopuyor şuanda burada. Herkes bağırıyor, bu sesi duymak bile çıldırtıcı. Burası Türkiye’nin gözbebeği Marmaris. Yıl 2021 burası şuanda havadan müdahalenin olmadığı, yangının kontrolden çıktığı bir nokta. Allah sonumuzu hayretsin.

* Sanırım birazdan burası tahliye edilecek. Bütün bu ormanlar yanıyor şuanda. Bizim evimizin etrafı açık, bir şekilde orada durdurabilmeyi ümit ediyoruz. Güzelim ormanlarımız cayır cayır yanıyor. O kadar yetersiz kaldık ki havadan müdahalede.

* Su ikmali yapmaya geldim buraya 5 dakika içerisinde her şey döndü. Çünkü orada su ihtiyaçları var. Bütün vadinin sırtı şu anda alev alev yanıyor. Birazdan diğer tarafta da aynı manzarayı yaşayacağız.

“YANGINI DÜZLÜKTE YAKALAYIP BİRAZCIK SÖNDÜREBİLİRSEK EVİMİZİ KURTARIRIZ”

Gökbakar, alevlerin evine yaklaştığını belirterek, şunları söyledi:

* Burası böyleyse Turgut’u hayal edemiyorum. Nefes almakta zorlanıyorum ama burayı terk etmeyeceğim. Bu ağaçları kurtaramadık, yangını düzlükte yakalayıp birazcık söndürebilirsek evimizi kurtarırız. Kurtaramasak da hiç önemli değil. Hiç üzülmem.

* Burada belki de alevlerin arasında insanlar kaldı. Allah’ım sen onlara yardım et. Burası böyleyse Çökertmeyi, Mazi’yi, Orhaniye’yi, Turgut’u düşünemiyorum. Son ana kadar duracağım burada. Ben konuşmaya devam edeceğim ve buradaki durumu anlatmaya devam edeceğim.

* Bakın burada insanüstü bir çaba sergileniyor. Tek bir havadan müdahale olmadı, siz de gördünüz. Sağolsun donanmamızın çıkartma gemisi 300-400 metrelik bir hortum verdi buraya ve oldukça basınçlı bir su verebiliyor, böylece yaklaşık 70-80 metreye su fırlatılabiliyor. Yetkililer o yüzden dağın yamacına gidebiliyor. Kelle koltukta ateşin içine giriyorlar. İnanın şu anda burası termometrede 53 derece.

“HAVA DESTEĞİ GELMEZSE BURADAKİ EVLER YANACAK”

Yayının sonuna doğru bir itfaiye personeli yayına katılarak hava desteği istedi. İtfaiye personeli, “Yetkili kim varsa sesleniyorum. Eğer buraya hava desteği gelmezse buradaki 2-3 tane ev tamamen yanacak. Bir şekilde buraya hava desteği getirin lütfen. Hava desteği mutlaka şart” dedi.