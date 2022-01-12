Şahan Gökbakar isyan etti: Herkes bizle uğraşıyor, kıskanılıyoruz ama…

Gündeme ilişkin paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren ve toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen komedyen Şahan Gökbakar; genç intiharları, kadın cinayetleri ve orman yangınları başta olmak üzere Türkiye'nin güncel durumuna isyan etti.

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Türkiye, dün iki kara haberle sarsıldı!

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etti. 20 yaşındaki gencin dün sabah arkadaşlarıyla kaldığı dairenin bulunduğu apartmanın 7. katından atladığı öğrenildi. Kara yaşamına son vermeden önce yayınladığı videoda istememesine rağmen ailesinin zoruyla cemaat yurdunda kaldığını söyledi.

“BURADA KALMAYA ZORLADILAR”

– Şu an bir cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç kalmak istememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen ilk üniversite kazandığım zaman tekrar buraya geleceğim zaman böyle söyledim ama burada kalmaya zorladılar. Buradaki görevli abi benimle biraz konuştu. “Ailenin zoruyla mı kalıyorsun?” diye sordu “Evet” dedim. Babamla konuştu, babamın beni arayıp söylediği şey şu oldu: Oranın kurallarını aksatma, namazlarını kıl, orada aç kitabını oku.

“PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK YORULUYORSUNUZ”

– Böyle bir durumun içerisindeyim. Size bir günümü anlatmak istiyorum. Sabah 06.30’da sabah namazı için kalkıyoruz, sonra okula gidiyorum, sonra 16.30-17.30’a kadar okuldayım. Zaten 17.00 gibi yemek yeniliyor. Sonra akşam namazı var. Ondan sonra bir saat burada kitapları okumak zorundasınız. Ondan sonra yatsı var. Bunları yapınca saat yaklaşık 8 oluyor ve psikolojik olarak çok yoruluyorsunuz.

“TÜM YAŞAMA SEVİNCİMİ VE HEVESİMİ KAYBETTİM”

– Zaten tüm gün okuldasınız üstüne bir de istemeye istemeye bunları yapınca özgürlüğünüz elinizden gitmiş gibi hissediyorsunuz ve çok kötü bir durum. Bir yerden sonra dayanılmıyor gerçekten. 23.00 gibi zaten yatıyorum yoksa ertesi gün uykusuz kalıyorum. Pazartesileri burada cemaat dersleri var. 20.00'de geliyor cemaat 22.00'a kadar buradalar ve ona da katılmak zorundasınız.

– Hafta sonu yine dersmiş, kitap okuma ve temizlik var ve yine size 3-4 saat gibi belki o da kalmıyor şu an. Tam zaman söylemek değişebiliyor. İçinde bulunduğum durumdan gerçekten tüm yaşama hevesimi, sevincimi kaybettim. Aileme de bunu açıkça söyleyemiyorum korkuyorum ne yapacaklarını hiç bilemiyorum her şey yapma potansiyelini taşıyorlar.

Enes Kara’nın ölümü Twitter’da gündem oldu. Aralarında siyasetçi ve ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kişi kaçak cemaat yurtlarının faaliyetine son verilmesini istedi.

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Bir diğer kötü haber ise İstanbul’un Tuzla ilçesinden geldi…

Avukat Dilara Yıldız, defalarca şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırttığı eski nişanlısı tarafından göz göre göre katledildi. Genç kadın, kendisini silah zoruyla alıkoyan Oktay Dönmez’i karakol yakınında bir restoranda yemek yemeye ikna etti. Durumdan haberdar olan arkadaşları polisi aradı. Karşısında polis ekiplerini gören Dönmez, restoranda Dilara’yı 3 kurşunla öldürdü.

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Türkiye’yi sarsan her iki olay da sosyal medyada gündem oldu. Yaşananlara her kesimden tepki yağarken, komedyen Şahan Gökbakar da Twitter’dan yaptığı paylaşımla isyan etti.

“KISKANILIYORUZ AMA…”

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Güçlü ülkeyiz, her şeyin en iyisini yapıyoruz evelallah diyoruz. Dünyaya meydan okuyoruz. Şahlanıyoruz, herkes bizle uğraşıyor, kıskanılıyoruz falan ama ne ormanlarımızı koruyabiliyoruz, ne kadınlarımızı, ne çocuklarımızı sakınabiliyoruz, ne de gençlerimizi…”

Komedyenin bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı.