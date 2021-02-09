Sahaya giren Youtuber’a 1 yıl 8 ay hapis cezası

‘Deli mi ne?' isimli sayfanın sahibi olan Ali Abdüsselam Yılmaz, 14 Haziran 2019'da Beşiktaş Vadafone Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlamıştı.

Üzerinde İngilizce küfür yazılı bir tişörtle sahaya giren YouTuber, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmıştı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALMIŞLARDI

YouTube kanalına video çekmek için sahaya girdiği iddia edilen Yılmaz ve tribünlerden o anların görüntüsünü çeken kendisi gibi YouTuber olan arkadaşları Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman sonraki gün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 4 kişi ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ali Abdüsselam Yılmaz, savcılıkta verdiği ifadede maçın heyecanıyla kendisini sahaya attığını söylemişti.

Şüpheliler hakkında emniyette ‘futbol müsabakalarında seyirden men cezası' verilmişti.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen yıl konuyla ilgili iddianame hazırlamıştı. Savcılık, Yılmaz hakkında ‘yasak alanlara girme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise, ‘suça yardım' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edilmişti.

YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ile beraberindeki 3 kişi hakkında açılan dava bugün sonuçlandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Yılmaz'a ‘yasak alanlara girme' suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Youtuber'ın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, verilen hükmün açıklanmasına geri bıraktı. Mahkeme ayrıca Yılmaz'ın bir yıl süreyle spor müsabakalarına girmesinin yasaklanmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman'ın beraatine karar verdi.