Sahibi tatile çıkarken evde yalnız bırakılan kedinin imdadına itfaiye yetişti!

Esenyurt'ta ikamet eden bir şahıs, üç gün önce tatile çıktı. Bu sırada evinde beslediği kediyi yanına almadı. 3 gün boyunca aç ve susuz kalan kedi, sesiyle kendisini evde yalnız bırakan sahibine isyan edercesine mahalleyi inletti. Bu isyanları duyan mahalleli, itfaiye haber verdi. Kedi, şimdilik kurtarıldı...

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Hayvanseverlik sadece eve kedi veya köpek alıp bakmakla olmuyor. Patili dostlarımızın da ihtiyaçlarının giderilmesi, onların rahat ettirilmesi şart. Çoğu insan bir hevesle aldığı hayvanları sokağa bırakırken, kimileri de evinde kendisine muhtaç bir kedi varken, çekip gidebiliyor… Bunun son örneği, Esenyurt’ta yaşandı.

İTFAİYE KURTARDI

Üçevler Mahallesi‘nde bir binanın 4. katında oturan bir vatandaş, 3 gün önce tatile çıktı. Tatile çıkarken evde unutulan kedi, aradan geçen süre içinde aç ve susuz kalınca aralıksız miyavlamaya başladı. Kedinin sesini duyan komşular, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt Belediyesine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bir vince bağlı sepetle apartmanın 4’üncü katına ulaşarak pencereden bitap düşmüş kediyi dışarı çıkarttı. Ekipler, kediyi hayvan ambulansına bindirerek Esenyurt Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

KEDİYE İYİ BAKMIYOR

Özel bakıma alınan kedinin karnı doyuruldu ve su verildi. Belediye yetkilileri sahibi tatilden dönüp kediyi isteyene kadar bakımını yapacaklarını belirtti. Komşuları da tatile çıkan vatandaşın hayvanlarına iyi bakamadığını belirterek daha önce de buna benzer sıkıntıların oluştuğunu söyleyip tepki gösterdi.





İHA