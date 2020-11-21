Sahibi terk etmişti… Tropikal maymun koruma altında

Düzce'de yurda kaçak sokularak sahibi tarafından terk edilen, aslen Orta ve Güney Afrika ülkelerinde yaşayan maymun, bir vatandaşın bahçesinde gezinirken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Düzce’de bir evin bahçesinde görülen örümcek maymunugiller ailesinden olan vervet cinsi maymunu gören bir vatandaş, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yakalanan maymun, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek koruma altına alındı.

Sadece Orta ve Güney Afrika ülkelerinde tropikal bölgelerde yaşayan maymuna, yerleştirildiği merkezde yaban hayatı uzmanları tarafından özenle bakılıyor. Ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu düşünülen maymun için devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma başlattı. Araştırmanın ardından maymun için yaşam alanı araması da yapılacak.

Yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, “Bu hayvanların ticari amaçlı hem satımı hatta bakımı dahi yasak. Bu yüzden biz bu hayvanı doğaya salma gibi bir durumumuz olmadığından dolayı Bakanlık tarafından araştırmalar yapılıyor ve en uygun yere verilecek” diye konuştu. (İHA)