Sahibini kaybeden köpek otobüse sığındı

Antalya'da soğuk havaların kendini hissettirdiği şu günlerde yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Sahibini kaybeden ve soğuk havada üşüyen köpek soğuktan korunmak için halk otobüsüne sığındı. Varsak-Fakülte seferini yapan VF01 sefer numaralı özel halk otobüs şoförü Taner Özgün otobüse sığınan sevimli köpeğe Antalya turu attırdı.

SOKAĞA BIRAKMAYA EL VERMEDİ

İnsancıl yaklaşımı ve sevimli hareketleri ile sempati toplayan köpek, yolcularla birlikte sıcak otobüsün içinde seyahat etti. Kendisi de bir hayvan sever olan Özgün'ün vicdanı, tasması bulunan ve hareketlerinden sahipli olduğu anlaşılan köpeği tekrar sokağa bırakmaya el vermedi. Yaklaşık 1.5 saat seferini tamamlayana kadar otobüsünde misafir etti. Sürücü misafir köpeği, sahibine kavuşması umuduyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi personeline teslim etti.

“1.5 SAAT BOYUNCA OTOBÜSTE MİSAFİR ETTİK”

Köpeğin yolculuk boyunca uslu durduğunu ve her komutunu yerine getirdiğini belirten 07 AU 0180 plakalı özel halk otobüsü sürücü Taner Özgün, olayı şöyle anlattı: “Varsak ile üniversite hastanesi arasında sefer yapan VF01 hattında çalışıyorum. Saat 13.10 sıralarında 100. Yıl Caddesi'nde bulunan otobüs durağında yolcularla beraber sevimli dostumuz otobüse atladı. Üşüdüğünü düşündüm. Boynundaki tasmasından ve söylenen her komutu yerine getirmesinden sahipli bir hayvan olduğunu anladım. Çok sevimli ve insancıldı. Yolculardan birine yanında tutması için rica ettim. Tıp Fakültesi durağında otobüsten indi. Kaybolmaması için yakaladık ve otobüse bindirdik. Belki sahibi bulunur umuduyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansını aradım. Yaklaşık 1.5 saat boyunca otobüste misafir ettikten sonra Varsak'taki son durakta görevlilere teslim ettim. Onu öyle yapayalnız sokakta bırakmaya vicdanım el vermedi. İnşallah sahibi bir an önce çıkar.”

GOLDEN RETRIEVER CİNSİ

Köpeği teslim alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi veterineri, köpeğin yaklaşık bir buçuk yaşında Golden ırkı dişi bir köpek olduğu ve sağlık durumunda her hangi bir problem olmadığı bildirildi. Sahipli olduğu düşünülen köpek, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi'nde sahibini bekliyor.